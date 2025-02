Grávida de Taubaté abre jogo e cita seita demoníaca e gravidez psicológica

A pedagoga Maria Verônica Santos, conhecida por Grávida de Taubaté, deu uma entrevista pela primeira vez neste domingo (23), 13 anos após a polêmica em que mentiu estar grávida de quadrigêmeas.

“Eu fui participando [da seita] e entendi que não era o que eu achava que fosse. Foi a minha vida durante sete anos”, disse. Ela justificou seu silêncio durante esse tempo por achar que teria consequências ao falar abertamente sobre o assunto.

No programa Domingo Legal, do SBT, transmitido deste domingo (23), ela revelou que a família do marido — e pai das supostas crianças — participava da seita e a convidou para entrar no grupo.

Maria Verônica disse que integrou um ritual para engravidar — quando os participantes do grupo molharam o papel em que ela escreveu seu desejo em bebida, mastigaram e engoliram — e foi convencida de que conseguiria ficar grávida mesmo seu marido sendo vasectomizado.

De acordo com a pedagoga, ela acreditou no procedimento feito pela seita e que sua barriga chegou a crescer — o que ela explicou sendo sintomas de uma gravidez psicológica.

“Acreditava que a força que eles tinham me mostrado poderia fazer com que a gravidez acontecesse e que eles eram capazes de reverter a vasectomia”, contou na entrevista.

Ela disse que era orientada pelos participantes da seita a dizer que estava esperando quadrigêmeos — para ela, quatro demônios — e colocava panos na barriga quando iria para programas de televisão.

Ainda, Maria Verônica contou que seu marido não desconfiava da farsa e não foi cúmplice da mentira na mídia.

Ela narrou que foi ameaçada pelos participantes da seita, que invadiram sua casa durante a noite, arrombaram a porta do banheiro onde estava escondida. De acordo com ela, tinha medo de ser sacrificada.

Após ter a barriga de panos arrancada, seu marido descobriu a mentira e começou a chorar muito. A mulher contou que ninguém fez questionamentos para ela quando a farsa foi desmascarada.

“Como se eles [a família do marido] já soubessem que os bebês não existiam”, ela disse na entrevista.

No final de janeiro, a pedagoga usou as redes sociais para voltar à mídia e explicar o que a levou a construir a mentira de estar grávida de quatro meses.

Ela afirmou que está buscando retomar sua verdadeira identidade: “Muitas pessoas me conhecem como a grávida de Taubaté, mas agora quero ser conhecida como Maria Verônica”.

Entenda a polêmica

Maria Verônica ficou conhecida nas mídias por estar grávidas de quadrigêmeos — um caso raro para a medicina. Ela passou a dar entrevistas para programas de televisão e aparecer em público mostrando o barrigão.

Na época, a equipe do programa apresentado por Edu Guedes fez um quarto mobiliado para as crianças, além de arrecadar fraldas e outros utensílios para ajudar a família das crianças.

A pedagoga divulgou que até já tinha escolhido o nome das meninas: Maria Clara, Maria Vitória, Maria Fernanda e Maria Eduarda.

Para enganar os médicos, ela usou exames de ultrassom encontrados na internet e editou as imagens para simular que existiam quatro nenéns crescendo em sua barriga.

Quem desmascarou a farsa foi a jornalista Cris Flores, que desconfiou do caso após uma entrevista e conduziu uma investigação — encontrando imagens de câmera de segurança em que ela aparecia saindo de seu prédio sem a barriga, quando já deveria estar perto de dar à luz.