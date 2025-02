Gretchen mostra antes e antes de tratamento para alopecia: veja

Gretchen mostrou, pelo Instagram, o antes e o depois do tratamento que fez para o crescimento capilar. A cantora sofre de alopecia e mostrou que seu couro cabeludo está bem diferente, já escondendo falhas que eram visíveis.

Antes de passar pelo procedimento, Gretchen publicou um vídeo em que faz mega hair e mostrou uma calvície na parte frontal de sua cabeça. Ela explicou que a condição foi causada por diversos fatores.

“Primeiro, eu tive um corte químico. Eu usava guanidina [um creme alisante alternativo], aí fui a um salão de beleza tingir. A pessoa não sabia e tingiu com um produto que não era compatível. Aí começou daí: Perdi todo o cabelo”, “Depois, com a Covid e a minha reposição hormonal, tudo juntou”, explicou.

Dias depois, já sem o aplique, a cantora comentou sobre a alopecia. “Não é toda mulher que tem coragem de se mostrar sem o mega hair. E, principalmente, a mulher que tem alopecia, mas eu não me importo. Faço questão que as pessoas vejam a realidade do meu cabelo”, publicou, pelo Instagram.