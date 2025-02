Gringo na área! Humaitá anuncia contratação de zagueiro equatoriano de 24 anos

O Humaitá confirmou nesta sexta-feira (14), a contratação do zagueiro equatoriano Fricson Lastra, de 24 anos, com passagem pela base da seleção equatoriana, para a sequência da temporada. A informação foi reforçada pelo presidente do clube, Igor Cotta.

O defensor atuou no futebol brasileiro nas últimas temporadas, passando pelo Próspera-SC e Falcon-SE. Ele também defendeu o time sub-20 do Emelec, do Equador. Segundo Igor Cotta, o zagueiro já se apresentou ao técnico Emanoel Sacramento.

O Tourão de Porto Acre tem procurado reforçar o elenco para reencontrar o caminho das vitórias. O time sofre o maior jejum da história do clube com 18 jogos sem vencer.