Grove Street, Ballas e mais: veja todas as gangues do GTA: San Andreas

Além de CJ, que retorna para Los Santos e acaba se envolvendo novamente com a antiga gangue, a Grove Street Families conta ainda com Sweet (Sean Johnson), irmão de CJ, além de Big Smoke (Melvin Harris) e Ryder (Lance Wilson) personagens mais marcantes no game. É através deles que boa parte da história se desenrola, do começo ao fim do jogo. O protagonista volta a se envolver com seu bonde ao descobrir, junto com o irmão, que vários membros se tornaram viciados em drogas, resultando em membros saindo da quadrilha ou indo para os Ballas.