Grupo Axé Capoeira promove Intercâmbio Cultural em Assis Brasil; saiba mais

O Grupo Axé Capoeira realizou a primeira edição do Intercâmbio Cultural no município de Assis Brasil na tarde desta sexta-feira (31). O evento reuniu dezenas de capoeiristas para celebrar a cultura afro-brasileira em seus múltiplos aspectos.

O coordenador do Grupo Axé Capoeira na Regional do Alto Acre, Graduado Esquílo, agradeceu o apoio da Prefeitura Municipal de Assis Brasil e destacou a importância de eventos como esse para a valorização da cultura e das tradições afro-brasileiras.

“Estamos muito felizes com o apoio recebido e com a participação de todos. É fundamental que continuemos promovendo e celebrando nossa cultura”, afirmou.

Durante o intercâmbio, os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar diferentes manifestações culturais, como rodas de capoeira, apresentações de música e dança afro-brasileira, além de oficinas e palestras sobre a história e a importância da capoeira na cultura brasileira.

Aproveitando a ocasião, o coordenador do grupo anunciou o início das atividades do Projeto Oportunidades e convidou toda a comunidade a participar das ações culturais e educativas. As inscrições serão realizadas na Secretaria da Mulher, com início previsto para o dia 8 de fevereiro. O projeto será realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Assis Brasil, por meio de suas secretarias.

O Projeto Oportunidades tem como objetivo promover a inclusão social e o desenvolvimento pessoal por meio da cultura e da educação, oferecendo aos participantes a chance de aprender e se envolver em atividades que valorizam as tradições afro-brasileiras.