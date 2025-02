GTA 6 vai chegar em outubro, diz site; veja que dia

Até o momento, a posição oficial da Rockstar Games e Take Two Interactive é que GTA 6 será lançado no outono do hemisfério norte, no final de 2025, a partir do dia 22 de setembro. Segundo o jornalista, foi possível chegar à data de 28 de outubro comparando informações e notícias recentes envolvendo o game. Um dos principais pontos usados para reduzir a janela de chegada do game foi a confirmação da data de lançamento de Borderlands 4 que chegará no primeiro dia de outono, 23 de setembro de 2025, e, como a 2K Games e a Rockstar Games são ambas subsidiárias da Take Two Interactive, presume-se que a empresa deixou seu game de tiro a uma distância segura do lançamento de GTA 6.