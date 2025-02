GTA Vice City NextGen Edition é seguro? Veja download no PC e mais do mod

Entre as duas versões disponíveis para os jogadores, ainda existe um gap gráfico e de jogabilidade visível na gameplay da remasterização da Rockstar para o NextGen Edition. Isso ocorre por conta do motor gráfico do GTA 4 utilizado no mod, enquanto a Definitive Edition não explorou nada além da melhoria visual do jogo, mantendo a mesma mecânica, arquivos e sistemas do game lançado em 2002. A modificação em NextGen permite uma jogabilidade mais fluida e transmite aos jogadores uma naturalidade maior ao dirigir ou em explosões nos moldes mais atuais, o que não é visto nem na versão remasterizada, tampouco na original.