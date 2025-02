Após vencer a Prova do Anjo do BBB 25, neste sábado (22), Guilherme escolhe Thamires para o Castigo Monstro. Durante a dinâmica, a sister terá que cumprir a difícil consequência.

Monstro da Semana: Thamiris!

Monstro Cobra: A cobra fugiu do Queridômetro e veio parar no castigo. Escolha uma pessoa para se transformar na peçonhenta. O castigado perde 300 estalecas e se estiver no VIP, vai direto pra Xepa.

