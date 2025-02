Gusttavo Lima comemora sucesso na Quaest: “O Brasil tem jeito”

“O Brasil tem jeito. Não vamos desistir do Brasil. Nossa história está começando agora. Eu e o Brasil, vamos com tudo. Que Deus nos abençoe”, completou.

Na pesquisa, no cenário de disputa direta entre Gusttavo Lima e Lula, o cantor aparece com 35% das intenções de voto contra 41% do petista, o que equivale a uma diferença de 6 pontos percentuais. O levantamento ouviu 4,5 mil pessoas entre os dias 23 e 26 de janeiro.

Veja o vídeo: