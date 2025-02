Gusttavo Lima vai ao lançamento da pré-candidatura de Caiado

Em nota à coluna, a assessoria do cantor sertanejo confirmou a participação dele no lançamento da pré-candidatura de Caiado em Salvador, mas informou que ainda não existe definição sobre a filiação.

“A Balada Eventos, empresa que gerencia a carreira artística do cantor Gusttavo Lima, confirma sua agenda no evento de lançamento da pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado à Presidência do Brasil, previsto para ocorrer no dia 04/04 em Salvador (BA). Em relação à especulação sobre possível filiação partidária do cantor, enfatizamos que Gusttavo Lima participará do evento em questão estritamente em apoio a Ronaldo Caiado, não existindo definições sobre esse assunto”, disse a assessoria do cantor.