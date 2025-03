Há 44 anos servindo qualidade: conheça as promoções do restaurante e pizzaria A Princesinha

Há 44 anos conquistando o paladar dos acreanos, a churrascaria restaurante e pizzaria A Princesinha, se consolidou como ponto de encontro para quem busca sabor, qualidade e um atendimento que faz a diferença.

Localizada na Travessa da Catedral, no Centro de Rio Branco, o estabelecimento mantém a tradição de assar suas deliciosas pizzas no forno a lenha, garantindo uma massa crocante e recheios que agrada até os paladares mais exigentes.

E para quem não abre mão de uma boa promoção, seja para reunir a família ou garantir aquela refeição especial em casa, a Princesinha tem ofertas especiais para todos os dias. Confira:

Pizza grande por apenas R$ 28 no dinheiro ou pix e R$ 33 no cartão, nos sabores calabresa, mussarela, bacon, três queijos e quatro queijos.

Combo 2 pizzas grandes + guaraná de 2 litros por R$ 75 no dinheiro ou pix e R$ 80 no cartão – válido para retirada ou delivery.

O rodízio da casa é uma atração à parte, os clientes podem saborear pizzas doces e salgadas, risotos de camarão e rabo, lasanha, espaguete ao molho branco e à bolonhesa, batata frita, iscas de tekitos, espetos de carne e coração, além de refrigerante à vontade. Tudo isso por apenas R$ 45 no dinheiro e R$ 50 no cartão. E tem mais, leve 10 amigos e ganhe o rodízio grátis.

Super combo marmitex: 2 marmitas de churrasco misto + guaraná de 2 litros por R$ 40 no dinheiro ou pix e R$ 45 no cartão. Para quem prefere uma refeição individual, o prato único sai por R$ 26,99, com churrasco misto e acompanhamentos.

Para quem prefere aproveitar tudo isso sem sair de casa, Princesinha atende pelo delivery no (68) 99943-2112. Também é possível realizar pedidos por meio do IFood.

A Princesinha está de portas abertas para receber você com sabor, qualidade e promoções todos os dias, venha conhecer e vivenciar essa experiência gastronômica.