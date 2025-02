A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP) autorizou a transferência do hacker Walter Degatti Neto para a Penitenciária II de Tremembé, em São Paulo, conhecida como “presídio dos famosos”. O documento, enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorre após o “hacker da Vaza Jato” prestar novo depoimento no qual declara “desejo em ser transferido para a Penitenciária II de Tremembé”.

Atualmente, Delgatti está preso no Centro de Detenção Provisória de Araraquara. Pelo entendimento da SAP, ele deve passar um período de 30 dias no “presídio dos famosos”. Se não se adaptar, volta para a unidade de origem. Reviravolta Delgatti está detido desde agosto de 2023 em Araraquara, no anexo de detenção provisória. Em 3 de fevereiro, a defesa dele fez um pedido de transferência com a alegação de que o cliente corria risco de vida no presídio no qual está.

Os advogados alegaram que a “polarização política que temos enfrentado atualmente, enraizada em todos os setores do convívio social, até mesmo núcleos familiares, coloca o hacker de Araraquara, como ficou conhecido, como alvo fácil dentro da prisão”, a alegação ainda cita “sérias e frequentes ameaças” recebidas pelo preso na detenção de Araraquara.

Porém, o próprio Delgatti disse que estava seguro e não queria ser isolado.

Além das declarações dele, a administração penitenciária considerou que “Walter Delgatti Neto não preenche o perfil da Unidade Prisional pretendida por não ter atuado na administração da justiça criminal, não exercer ou ter exercido função relativa à segurança pública e não ter praticado crime de natureza a ensejar clamor e repúdio público generalizados, veiculados pela mídia, que justificassem sua remoção para essa Unidade Prisional”.

Os advogados de Delgatti questionaram manifestação da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo contra a mudança de Araraquara por considerar que o órgão usou declaração “distorcida e descontextualizada”.

Moraes determinou que Delgatti fosse ouvido novamente. “Em atenção ao determinado por Vossa Excelência (Moraes), informo que foi colhido novo termo de declarações de Walter Delgatti em que retifica o depoimento anterior, declarando o desejo em ser transferido para a Penitenciária II de Tremembé. O reeducando justifica sua solicitação alegando que a unidade pretendida oferece melhores condições de convívio e segurança. No entanto, ele declara não desejar ser encaminhado para a Medida Protetiva de Seguro Pessoal até sua remoção”, diz a secretaria ao ministro em ação penal na qual Delgatti responde junto com a deputada Carla Zambelli (PL-SP).