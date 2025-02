Hamas liberta 5 dos 6 reféns previstos na primeira fase do cessar-fogo

OHamas entregou na madrugada deste sábado (22), outros 3 reféns, totalizando cinco dos últimos seis reféns vivos previstos para serem trocados na primeira fase do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, que entrou em vigor em 29 de janeiro.

O movimento terrorista palestino já havia entregado dois reféns, por volta das 5h deste sábado (horário de Brasília): Tal Shoham, de 40 anos, e Avera Mengistu, de 39 anos. Eles foram entregues à Cruz Vermelha em Rafah, no sul de Gaza.

Outros três reféns foram entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha em um segundo ponto de entrega, na região central da Faixa de Gaza, em Nuseirat, por volta das 7h40 (horário de Brasília). Israel confirmou o recebimento dos cinco libertados. De acordo com a agência de notícias Reuters

Até a última atualização, haviam sido resgatados Tal Shoham e Avera Mengisto (em Rafah), além de Omer Shem, Eliya Cohen e Omer Wenkert (em Nuseirat), conforme informações da agência de notícias Reuters. A libertação de Hisham Al-Sayed é esperada para as próximas horas.

Quatro dos reféns, Eliya Cohen, 27 anos, Tal Shoham, 40, Omer Shem Tov, 22, e Omer Wenkert, 23, foram sequestrados durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

Já Avera Mengisto, 39 anos, e Hisham Al-Sayed, 36, foram capturados separadamente após entrarem na Faixa de Gaza há cerca de uma década, sob circunstâncias ainda não esclarecidas.

Em contrapartida, Israel deverá libertar 602 prisioneiros palestinos que estão sob custódia em seus centros de detenção.

O acordo de troca de reféns e prisioneiros foi mantido, apesar das tensões recentes entre as partes, que quase resultaram no rompimento do cessar-fogo. Desde a entrada em vigor do cessar-fogo, em 19 de janeiro, esta é a sétima troca de reféns por prisioneiros.