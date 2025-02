Hamilton é 5º e Antonelli lidera manhã de testes da F1 2025

A primeira manhã de testes da pré-temporada da F1 2025, finalizada nesta quarta-feira no Circuito de Sakhir no Bahrein, teve como protagonistas o passado e futuro da Mercedes: Lewis Hamilton foi o centro das atenções ao debutar em uma sessão oficial como piloto Ferrari, sendo quinto colocado na disputa liderada justamente por seu substituto no time alemão, Andrea Kimi Antonelli. O jovem italiano anotou 1m31s428 em seu melhor giro, com 0s1 sobre Liam Lawson, da RBR.