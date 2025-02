Hamilton rebate chefe da Mercedes: “Não me compare com ninguém”

Com sete títulos da Fórmula 1, Lewis Hamilton é o maior campeão da categoria, ao lado de Michael Schumacher. A recente saída do piloto para a Ferrari interrompeu a história construída com a Mercedes, o colocando de lado oposto a Toto Wolff, chefe de equipe das Flechas de Prata.

Em entrevista para o livro “Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane”, que conta o vitorioso período em que Hamilton esteve na equipe alemã, Toto Wolff declarou que o britânico tinha “prazo de validade”.

“Há uma razão pela qual assinamos um contrato de apenas um ano com a opção de mais um. Estamos em um esporte onde a agudeza cognitiva é extremamente importante, e acredito que cada um tem um prazo de validade. Então, preciso olhar para a próxima geração”, disse o chefe de equipe da Mercedes.

Hamilton rebateu a fala de Wolff. Em entrevista à revista americana Time, o heptacampeão destacou os feitos e afirmou não gostar de comparações.

“Não me compare com ninguém. Sou o primeiro e único piloto negro neste esporte. Sou diferente. Passei por muitas coisas e tive minha própria jornada”.

“Você não pode me comparar com outra pessoa de 40 anos, agora ou antes, na história da F1. Porque ninguém é como eu. Sou faminto, guiado, não tenho esposa ou filhos. Estou focado em apenas uma coisa, que é vencer. É minha prioridade”, disse Hamilton.

Lewis Hamilton está no Bahrein para os testes de pré-temporada da Fórmula 1. Em seus primeiros momentos na pista com a Ferrari, o heptacampeão fez o melhor tempo da sessão ocorrida na manhã desta quinta-feira (27/2), com 1m29s379.

O início da temporada da Fórmula 1 está marcada para o dia 16 de março, quando acontece o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne.