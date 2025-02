Homem cai em vala ao sair de rua para matagal e é resgatado em Sena Madureira

Um homem foi resgatado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na tarde desta terça-feira (4) após cair em uma vala no bairro Vitória, em Sena Madureira, no interior do Acre. Segundo informações iniciais, ele trafegava de motocicleta quando saiu da rua e entrou em uma área de matagal, onde acabou caindo.

Populares que passavam pelo local acionaram os bombeiros ao perceberem que o homem estava passando mal. A equipe realizou o resgate e prestou os primeiros atendimentos antes de encaminhá-lo para uma unidade de saúde.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima ou as circunstâncias exatas que levaram ao acidente.

Veja o vídeo: