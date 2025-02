Denúncia de vizinhos leva MPAC a resgatar homem com transtorno mental em casa abandonada

Uma operação realizada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) resultou no resgate de um homem com deficiência intelectual que vivia em uma residência em condições precárias no município de Rio Branco. A ação ocorreu na quarta-feira (26), após vizinhos denunciarem um forte odor vindo do imóvel.

O homem, que morava sozinho desde o falecimento da mãe, foi encontrado em situação de extrema vulnerabilidade. Equipes do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência constataram que ele apresentava transtorno mental. A casa estava tomada por lixo, restos de alimentos apodrecidos, infestação de pragas e grande quantidade de embalagens de bebidas alcoólicas. Além disso, o local não tinha energia elétrica, estava cercado por mato alto e apresentava vazamentos de água.

Diante da gravidade da situação, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) e familiares foram acionados para prestar assistência. O homem concordou em ser encaminhado ao Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), onde passará por exames médicos e avaliação psicossocial para verificar a necessidade de tutela por parte da família.

Os animais encontrados no local foram recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses, e a Prefeitura, a pedido do MPAC, providenciará a limpeza emergencial do imóvel para eliminar riscos à saúde pública e minimizar impactos à vizinhança.