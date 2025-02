Homem de 46 anos é encontrado morto em bairro de Rio Branco neste sábado

Rivellino de Jesus Coelho, de 46 anos, foi encontrado morto na tarde deste sábado (22) dentro de uma residência na quadra 2F do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o corpo de Rivellino foi descoberto por uma vizinha, que estranhou sua ausência. Ao entrar na casa, encontrou-o sem vida sobre uma churrasqueira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. A médica constatou o óbito e identificou um corte na testa da vítima.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos da Perícia Criminal, que estimou que o corpo estava no local havia cerca de 12 horas.

Após a perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que poderão esclarecer a causa da morte. O laudo deve ser concluído em até 30 dias.

A ex-esposa de Rivellino relatou à reportagem que ele morava sozinho, era dependente químico e sofria de cirrose hepática, diabetes e hipertensão.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).