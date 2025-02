Homem de biquíni e maquiagem vence desafio e ganha R$ 300 em loja de Rio Branco

O Atacadão do Celular, em Rio Branco, Acre, promoveu nesta quarta-feira (26) um desafio inusitado para atrair clientes e gerar engajamento nas redes sociais. O desafio consistia em premiar com R$ 300 o primeiro homem que chegasse à loja, às 18h30, vestindo biquíni, maquiagem e batom na boca.

O participante que topou a aposta fez a sua entrada triunfal, arrancando risadas e aplausos do público presente, além de fazer a festa nas câmeras, dando ‘uma voltinha’. O evento gerou repercussão nas redes sociais, com internautas se divertindo com o inusitado visual e comentando a rapidez e ousadia do homem.

“Né possível não, ele já tava vestido!” foram apenas alguns dos muitos que surgiram nas redes após o evento. O desafio não só garantiu R$ 300 ao vencedor, mas também garantiu uma boa dose de entretenimento para quem acompanhou de longe.