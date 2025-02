Homem detido após tentar assaltar lotérica e esconder R$ 14 mil na cueca tem prisão decretada

A Justiça do Acre determinou a prisão preventiva de Antônio Marcelino de Oliveira Silva, de 36 anos, após ele ser detido com R$ 14 mil escondidos nos bolsos da calça. A decisão foi tomada pelo juiz da Vara Estadual das Garantias durante uma audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, 27, no Fórum Criminal.

Ao transformar a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado considerou o histórico criminal do acusado. Em junho do ano passado, Antônio Marcelino já havia se tornado réu em um processo por roubo na cidade de Feijó.

O suspeito foi capturado na manhã da última quarta-feira, 26, por investigadores da Polícia Civil. Ele invadiu uma casa lotérica no centro da cidade, utilizando uma marreta para quebrar a proteção de vidro. Após ameaçar os funcionários, conseguiu levar R$ 14 mil em espécie, mas foi preso antes de escapar.

A Polícia Civil de Feijó tem um prazo de 10 dias para finalizar o inquérito sobre o caso.