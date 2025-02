Homem detido pela PM se solta de policial que cai de barriga rolando no chão

Um homem detido e levado pelo braço por um policial, se desvencilhou do agente e saiu correndo em fuga pela comunidade da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, durante uma operação policial.

Ao tentar ir atrás do suspeito, o PM tropeçou e acabou caindo no chão.

Durante a ação da Polícia Militar houve tiroteio. A Avenida Brasil, na pista da via sentido Zona Oeste, precisou ser parcialmente interditada por volta das

11h50.

De acordo com a PM, os criminosos deram ordens para que as pessoas fechassem a via para tirar o foco da operação. Também houve confronto em uma área de mata da comunidade.

Alguns motoristas precisaram voltar na contramão em um dos acessos às pistas laterais da via expressa. Um caminhão chegou a ser atravessado na pista, no sentido Santa Cruz.