Homem é acusado de furto e recebe “disciplina” de facção criminosa no Centro de Rio Branco

O morador em situação de rua Elias Leite da Silva, de 27 anos, conhecido popularmente como “Madrugada”, foi agredido a golpes de ripa na noite deste sábado (8). Ferido, ele pediu socorro dentro de um estacionamento próximo ao prédio do INSS, localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, ele caminhava pela Rua Rui Barbosa, nas proximidades do prédio da Prefeitura de Rio Branco, quando foi abordado violentamente por três criminosos. Os agressores o interceptaram, derrubaram-no com uma rasteira e, em seguida, começaram a golpeá-lo com ripas, além de socos e chutes. Após a agressão, os suspeitos fugiram do local.

Madrugada conseguiu correr e caiu dentro de um estacionamento de veículos na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao INSS, onde pediu ajuda. Ele sofreu uma luxação no punho esquerdo e uma possível fratura no braço esquerdo.

Populares que estavam no local prestaram assistência e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte básico para os primeiros atendimentos. Em seguida, Elias foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local, colheram informações e realizaram patrulhamento na região para tentar localizar os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

O caso será inicialmente investigado por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).