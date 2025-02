Homem é agredido com golpes de madeira na cabeça durante bebedeira no interior do Acre

Um homem que não teve seu nome divulgado foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite da última terça-feira (17), no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, interior do estado.

De acordo com informações preliminares, a vítima estaria participando de uma bebedeira com o autor do crime, que o agrediu utilizando um pedaço de madeira, com uma ponta de ferro.

O agressor teria, repentinamente, passado a agredir a vítima com golpes na cabeça, que ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao hospital.

O acusado foi preso ainda no local e encaminhado à delegacia, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil está responsável pelas investigações.