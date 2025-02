Homem é agredido e esfaqueado na noite deste sábado na Baixada da Sobral, em Rio Branco

Edinaldo Brito Macedo, de 36 anos, foi agredido e ferido com um golpe de faca em via pública na tarde deste sábado (8), na Rua 13 de Maio, no bairro Boa União, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, Edinaldo estava na rua quando foi atacado por um homem ainda não identificado. Durante o confronto, ele recebeu um golpe de faca no braço, o que resultou em uma fratura. Além disso, teve o nariz quebrado e sofreu um corte profundo nos lábios.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e uma ambulância básica foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Edinaldo ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca dos autores do crime, mas eles não foram encontrados.

O caso será inicialmente investigado por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).