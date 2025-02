Homem é brutalmente espancado a golpes de ripa e morre na UTI do pronto-socorro de Rio Branco

Francildo Moreno da Silva, de 36 anos, foi vítima de uma grave agressão física na tarde de sábado, 1º de fevereiro, nas proximidades do antigo Pague Pouco, na Rua Maracanã, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco. Ele morreu na manhã deste domingo (23) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a vítima caminhava em via pública quando foi abordada por dois criminosos que, de posse de ripas, começaram a agredi-la violentamente na cabeça até deixá-la desacordada. Em seguida, o homem foi arrastado e jogado em uma área de mata.

As testemunhas que presenciaram o espancamento acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Devido à gravidade das lesões, que incluíam afundamento de crânio e um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, foi necessário solicitar o apoio de uma ambulância de suporte avançado. A equipe de socorristas continuou o atendimento no local, pois o homem permanecia inconsciente.

Após estabilizar o quadro clínico da vítima, os socorristas a encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ela deu entrada em estado grave, sendo levada diretamente para o Centro Cirúrgico. Após ser submetida a uma intervenção cirúrgica, permaneceu internada na UTI por cerca de 22 dias, mas não resistiu e morreu no início da manhã deste domingo.

O corpo de Francildo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame cadavérico.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.