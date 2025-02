Um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (18/2) após matar dois filhotes de cachorro com golpes de um pedaço de foice, no município de Itabaianinha (SE). O suspeito, que era tutor dos animais, alegou estar embriagado no momento do crime e disse que agiu após ouvir o choro dos cães.

O caso foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia Plantonista de Tobias Barreto, onde o flagrante foi registrado. Segundo o delegado Gustavo Mendes, responsável pelas investigações, populares acionaram a polícia ao suspeitarem de maus-tratos na residência do investigado. Leia a reportagem completa no F5 News.