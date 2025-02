Homem é preso após tentar incendiar casa da própria mãe no interior do Acre

Segundo informações da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, o município registrou sete novos casos de violência doméstica no último final de semana. Uma das ocorrências mais graves foi a de um filho que tentou incendiar a residência da própria mãe.

O acusado estaria sob efeito de drogas no momento da ação. A vítima, uma idosa de 61 anos, conseguiu pedir ajuda e a polícia prendeu o homem em flagrante.

De acordo com o comandante da PM em Cruzeiro do Sul, capitão Daniel Teixeira, o uso de álcool e drogas foi o responsável pela maior parte das ocorrências de violência doméstica no município, e alertou para a importância das vítimas denunciarem as situações.

“Sempre pedimos que as vítimas reportem essas situações, para que possamos atuar preventivamente e garantir que os agressores sejam responsabilizados. Medidas protetivas são fundamentais para interromper esse ciclo de violência“, explicou.