Homem é preso com simulacro de revólver no bairro da Paz

Advilson Dias da Costa, 21 anos, foi preso com um simulacro de revólver, calibre 22, no bairro da Paz, no início da noite desta sexta-feira, 28.

De acordo com informações dos policiais da companhia GIRO, eles estavam fazendo um patrulhamento tático na região do bairro da Paz, próximo a um beco onde os traficantes costumam vender drogas e também muito utilizados por usuários de entorpecentes, quando Advilson apareceu caminhando no beco em direção a guarnição, mas quando avistou os polícias tentou voltar, mas sem sucesso.

Um dos policiais percebeu que Advilson tinha um volume na cintura e ficou nervoso, mas obedeceu a ordem de parada e foi submetido a uma revista pessoal.

Durante o famoso ‘bacú’, a polícia localizou um simulacro de revólver, ou seja, uma arma de brinquedo, muito utilizada por assaltantes para intimidar suas vítimas.

Questionado sobre a arma, Advilson disse que tinha como objetivo cometer assaltos na região do Segundo Distrito da Capital. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Flagrantes, junto com o simulacro.

Apesar de ter confessado que já cometeu roubos e furtos, Advilson não tinha nenhum registro de passagem pelo sistema.