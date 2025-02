A Delegacia de Marechal Thaumaturgo, trabalhando em conjunto com a Polícia Militar, prendeu um homem condenado a 22 anos e seis meses de prisão por estupro.

O delegado responsável pelo caso, Marcilio Laurentino, afirma que as informações chegaram ao conhecimento da polícia ainda em agosto de 2020, quando a sobrinha do acusado, com 14 anos à época, afirmou que os episódios, que totalizaram sete, ocorreram desde os 7 anos.

A criança afirmou que teria tentado cometer suicídio, o que potencializou a pena do homem condenado. O mandado foi cumprido na manhã desta terça-feira (4), e o responsável pelos crimes deverá ser encaminhado ao presídio de Cruzeiro do Sul