Homem é preso por agredir esposa e enteada após discussão por TV

Um homem foi preso em flagrante, na madrugada deste sábado (15/2), após agredir a esposa e a enteada com socos e tapas. O crime ocorreu no bairro Cidade Universitária, em Maceió (AL).

Segundo informações da Polícia Militar, o crime de violência doméstica ocorreu após uma das vítimas assistir televisão fora do plano previsto pelo agressor.

De acordo com o relato das vítimas, o homem se irritou com a enteada e desferiu tapas no rosto da jovem.

