Homem em situação de rua é agredido a golpes de ripa por causa de uma bicicleta em Rio Branco

O morador em situação de rua, Carlos Paulino de Oliveira, de 56 anos, foi agredido a golpes de ripa na noite deste domingo (16), no bairro da Paz, em Rio Branco. A agressão teria ocorrido devido a um acerto de contas envolvendo uma bicicleta.

Testemunhas relataram que Carlos caminhava pela rua quando foi surpreendido por um homem não identificado. Armado com uma ripa de madeira, o agressor desferiu vários golpes contra a vítima. Carlos sofreu um corte na testa e outro na cabeça, que resultou na exposição da calota craniana. Após o ataque, o autor do crime fugiu do local.

Populares que passavam pela região encontraram Carlos ferido e sangrando e imediatamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância básica foi enviada ao local, e os paramédicos prestaram os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada com estado de saúde estável.

Apesar da gravidade da agressão, a Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para a ocorrência. O caso deve ser investigado a partir do atendimento médico e de eventuais denúncias.