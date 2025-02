Homem em situação de rua é espancado a ripadas enquanto bebia com outro em casa abandonada

O homem em situação de rua, Antônio Augustinho dos Santos, de 44 anos, conhecido como “Pezão”, foi agredido com golpes de ripas na noite desta quarta-feira (19), após ser submetido a uma “disciplina” imposta por uma facção criminosa. O caso ocorreu dentro de uma casa abandonada na Rua Silvestre Coelho, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Antônio estava bebendo dentro da casa com outra pessoa em situação de rua quando dois criminosos não identificados invadiram o local e, munidos de ripas, desferiram vários golpes que atingiram suas costas, cabeça, pernas e braços. Após as agressões, os faccionados fugiram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima, que estava em um cômodo a aproximadamente dois metros de altura. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, prestou os primeiros socorros e encaminhou Antônio ao pronto-socorro de Rio Branco com diversos hematomas pelo corpo e uma fratura no punho esquerdo. Seu estado de saúde é estável.

A Polícia Militar não foi acionada para atender à ocorrência.