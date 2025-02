Homem em situação de rua é espancado até a morte em via pública

Um homem em situação de rua morreu após ser espancado em via pública, no Jardim Noroeste, em Campo Grande (MS). A vítima foi identificada como Disson de Moura, de 41 anos (foto em destaque).

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada para atender à ocorrência. No local, viu a vítima caída no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A irmã da vítima registrou ocorrência na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS). Em depoimento, ela disse que testemunhas avisaram os familiares sobre o crime. A parente de Disson disse que ele teria sido agredido por policiais. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como homicídio