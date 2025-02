Homem em situação de rua quase é morto a ripadas; ele foi socorrido por populares

Cezar Augusto Nascimento, de 47 anos, conhecido popularmente como “Seninha”, foi vítima de agressão física na madrugada desta segunda-feira (3), nas proximidades da Oca, na região central de Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, ele estava parado em via pública quando foi abordado por dois homens. Um deles se aproximou e perguntou se Seninha havia “puxado faca para furar” seu amigo. Rapidamente, Seninha negou a acusação, mas, em posse de ripas, a dupla começou a desferir vários golpes contra ele. A vítima não resistiu às agressões e caiu na via pública. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares que passavam pelo local prestaram assistência à vítima e acionaram uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma unidade de suporte básico. Os paramédicos realizaram os primeiros socorros e encaminharam Seninha, em estado estável, ao pronto-socorro de Rio Branco, com um corte profundo no braço e uma fratura exposta na perna direita.

A Polícia Militar não foi acionada, e o caso não será investigado pela Polícia Civil.