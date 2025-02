Homem esfaqueia dois e atropela várias pessoas no DF

Um indivíduo esfaqueou dois homens na Vila Planalto, próximo à uma festa, na noite deste sábado (8/2).

Após a agressão, ele fugiu em alta velocidade e acabou atropelando múltiplas pessoas. Um dos atingidos pela faca foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e transportado para o Instituto Hospital de Base (IHBDF). Ele estava consciente, orientado e estável, apresentando uma lesão nas costas, próxima ao pescoço.

O outro homem que foi esfaqueado recebeu os primeiros socorros dos militares e foi transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), estável. Viaturas do 6º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) estavam realizando ponto de bloqueio na Vila Planalto quando foram acionadas para atender ocorrência.

Diante da situação, todos os prefixos da área e de outras unidades foram deslocados para ajudar na busca do autor do crime. Com as características do carro e do homem, a PMDF segue nas ruas à procura.