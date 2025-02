Homem está há dois dias desaparecido nas águas do Rio Purus; família pede ajuda

O trabalhador rural identificado até o momento como Paulo, filho do senhor Graça, residente no Rio Purus, está desaparecido desde a noite da última segunda-feira (24). Segundo informações, ele foi visto pela última vez em uma canoa que saiu do porto da comunidade Silêncio.

Na noite desta terça-feira (25), um áudio foi divulgado nas redes sociais, no qual um morador pede a ajuda da comunidade. “A família está procurando por ele desde segunda-feira. Até agora, nenhuma notícia”, frisou.

Na manhã desta quarta-feira (26), os moradores do rio Purus informaram que a embarcação foi encontrada na comunidade Regeneração. No entanto, o ribeirinho permanece desaparecido.

Apurou-se que, na data do ocorrido, Paulo havia ingerido bebida alcoólica antes de entrar na canoa e descer o rio.