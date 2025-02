Homem finge ser bombeiro para visitar presídio de Aparecida com 5 crianças

Servidores da Polícia Penal prenderam um homem de 45 anos que se apresentou como tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) para entrar no Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, em Aparecida de Goiânia, na sexta-feira. O suspeito estava com um documento militar falso e cinco crianças em um automóvel.

Segundo a Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP), o homem disse que era do suposto “Projeto Bombeiro Resgate”, mas os policiais penais do Grupo de Guaritas e Muralhas (GGM) desconfiaram da identificação funcional. A forma como ele tratava as crianças e o fardamento também não era igual ao utilizado pelos Bombeiros Militares.

Houve, então, a checagem com auxílio do Corpo de Bombeiros, que constatou a falsidade do documento apresentado. As crianças não tinham parentesco com o suspeito, que também não apresentou autorização dos pais de nenhum dos menores para a “visita”.

Conforme a DGPP ao Mais Goiás, o homem mentia que era bombeiro para buscar as crianças e sair com elas. A ideia era apresentar o presídio a elas. Antes, ele esteve no cemitério da cidade. “Ele andava com a carteira funcional [falsa] dos bombeiros, mas o uniforme não era parecido.”

Dentro do carro dele, que está adesivado com os nomes do suposto projeto, também foi encontrado um fôlder de propaganda informando que o “Bombeiro Resgate” era voltado para crianças e adolescentes entre 8 e 15 anos.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi levado para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. Ele vai responder por falsidade ideológica e usurpação de função pública. As crianças também foram levadas para a delegacia, onde aguardaram os pais ou responsáveis. Os menores têm entre 12 e 14 anos.