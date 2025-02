Homem joga soda cáustica no rosto da irmã após briga por som alto

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está investigando um homem de 42 anos acusado de ter jogado soda cáustica no rosto da irmã, de 33 anos, durante uma discussão por conta do som alto, em Ibiporã (PR). O caso ocorreu no dia 22 de fevereiro, no bairro Terra Bonita.

Segundo informações da PCPR, a mulher sofreu queimaduras leves no rosto, principalmente na região dos olhos e da língua. Após a discussão entre os dois irmãos, o suspeito foi preso, porém, foi solto no dia seguinte após audiência de custódia.

Uma testemunha presenciou o crime e prestou depoimento. Ainda conforme a corporação, o recipiente usado na agressão foi apreendido e as provas estão sendo analisadas.

De acordo com o delegado Vitor Dutra, um inquérito foi instaurado para que o caso seja esclarecido. O objetivo é entender se o homem irá responder por tentativa de homicídio ou lesão corporal gravíssima.

“A gente instaurou um inquérito para apurar a motivação do crime e ver qual foi a extensão dos danos que a vítima sofreu. Esse crime é conhecido como crime de vitriolagem, que é quando o investigado utiliza de substâncias corrosivas para a prática de lesão corporal contra a vítima. As investigações estão em andamento”, explicou o delegado.

Apesar de estar solto, o juiz determinou que o suspeito não deve se aproximar a menos de 200 metros da irmã. Além disso, o indivíduo não poderá sair da cidade, nem mudar o endereço, e, quando for solicitado, deverá se apresentar em juízo.

A vítima foi socorrida por uma equipe de atendimento médico de emergência e depois encaminhada para um hospital.