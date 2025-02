A Polícia Civil do Goiás (PCGO) prendeu um homem suspeito de esfaquear a ex-companheira até a morte no rosto, enquanto a vítima dormia do lado do filho do casal, de apenas 6 meses. O crime foi cometido em Cristalina (GO), no Entorno do Distrito Federal, às 5h dessa quarta-feira (19/2).

Veja o vídeo da prisão: Segundo a PCGO, o investigado e sua ex-companheira estavam separados havia um mês. A mulher vinha sendo vítima de violência física e psicológica. A vítima solicitou ao Poder Judiciário medidas protetivas de urgência, que foram concedidas em 27 de janeiro de 2025. O suspeito foi intimado pelo oficial de justiça no dia 28 de janeiro de 2025. Inconformado com a separação, o criminoso, encapuzado, pulou o muro da casa das vítimas, abriu a porta dos fundos e desferiu golpes em sua ex-companheira enquanto ela dormia, atingindo o rosto dela e diversos outros locais do corpo. O filho deles dormia ao lado da mulher. A criança não foi ferida. De acordo com a Polícia Civil, o sogro, a sogra e a cunhada intervieram e também sofreram golpes de faca. Durante o confronto, o casal conseguiu conter o investigado. O Grupo Especial de Investigações Criminais de Cristalina (Geic) chegou no local e prendeu o suspeito em flagrante pelo crimes de feminicídio e tentativa de homicídio.