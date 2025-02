Homem morre enquanto dormia ao lado de esposa na madrugada deste domingo, em Rio Branco

Rocifran Santana Teixeira de Melo, de 48 anos, sofreu um mal súbito e morreu na madrugada deste domingo, 16, dentro de um residencial situado na Rua Luiz Z. da Silva, no Conjunto Manoel Julião em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Rocifran passou a noite assistindo ao jogo no seu apartamento e quando deitou com a sua esposa, sofreu um mal súbito que evoluiu para sua morte. Depois de uma hora deitada com o marido, a esposa percebeu que Rocifran não estava respondendo e quando mexeu no corpo percebeu que ele estava sem vida.

Desesperada a mulher pediu ajuda no apartamento ao lado e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, no entanto, quando os paramédicos chegaram no local só puderam atestar o óbito de Rocifran.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos do Perito criminal, que inicialmente não constatou sinais de violência no corpo de Rocifran.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A causa da morte só sairá após 30 dias no laudo cadavercoos.