A morte de Sebastião Nunes Moreira, funcionário da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Rio Branco, causou grande comoção entre amigos e familiares. Ele faleceu após um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde de domingo (16), na Via Verde, nas proximidades da Terceira Ponte, na BR-364, em Rio Branco.

Moreira pilotava uma motocicleta Honda Biz 125 quando foi atingido por uma caminhonete modelo Amarok, de cor branca. Segundo relatos de testemunhas, o motorista do veículo trafegava no sentido Primeiro Distrito–Segundo Distrito sob forte chuva, quando perdeu o controle ao fazer uma curva e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com a motocicleta. O impacto foi fatal, e Sebastião morreu ainda no local.

Familiares iniciaram uma campanha de arrecadação para cobrir os custos do velório e garantir uma despedida digna para o antigo funcionário da Apae. “A contribuição pode ser feita via Pix para Cleia Ferreira”, informaram em um comunicado divulgado junto a uma imagem com os dados bancários.