Homem que postou ameaças a Lula usará tornozeleira eletrônica

Alvo de operação da Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (12/2), ohomem acusado de publicar ameaças contra o presidente Lula terá seus passos monitorados pela corporação com o uso de uma tornozeleira eletrônica. As ameaças contra a vida de Lula foram postadas durante a visita do presidente a Belém (PA), onde ele visitou o Parque da Cidade, sede da COP30, e anunciou investimentos em infraestrutura.

Ao tomar conhecimento das ameaças, a PF solicitou à Justiça Federal no Pará a adoção de medidas judiciais contra o suspeito. Um mandado de busca e apreensão foi expedido, além da imposição do uso da tornozeleira e proibição de acesso a locais com a presença de Lula.

Após prestar depoimento, o homem teve a tornozeleira afixada e foi liberado. A PF afirmou que as investigações sobre o caso continuam, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer detalhes do caso.