Homem sequestra criança de 9 anos e é linchado em Tramandaí (RS)

Um idoso, de 61 anos, que havia sequestrado uma menina de 9 anos, foi morto por moradores da cidade de Tramandaí, no litoral do Rio Grande do Sul, na manhã desta quarta-feira (26).

A Brigada Militar do RS informou que recebeu a denúncia de desaparecimento da criança na noite desta quarta-feira (25). Na manhã de hoje, uma equipe da BM foi informada de que a menina havia sido levada para dentro de um estabelecimento.

Chegando ao local, os militares ouviram gritos e localizaram a criança trancada em um alçapão com tampa de concreto e caixas de cerveja em cima. Os agentes rapidamente efetuaram o resgate. A menina relatou que foi abusada pelo dono do estabelecimento e foi encaminhada para atendimento médico.

Durante o resgate, algumas pessoas invadiram o local e agrediram o sequestrador. Os militares tentaram impedir a ação dos populares, mas havia uma grande aglomeração cometendo as agressões.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o homem, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Ao tentar impedir as agressões, um policial militar foi ferido no braço por uma garrafada.

O suspeito tinha diversos antecedentes criminais como feminicídio, tráfico de drogas, furto em veículo, crueldade contra animais e lesão corporal.

Veja o vídeo: