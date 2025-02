Homem será levado a júri popular após capotar o carro para tentar matar a ex-companheira

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 3ª Promotoria Criminal de Cruzeiro do Sul, solicitou e obteve na última sexta-feira (21), o encaminhamento para julgamento em Júri Popular do caso de um homem acusado de tentativa de feminicídio.

O caso aconteceu no dia 8 de dezembro de 2024, na BR-364, sentido Igarapé Preto-Cohab, em Cruzeiro do Sul. De acordo com a denúncia, o homem, que não se conformava com o fim do seu relacionamento, jogou o seu próprio veículo em alta velocidade contra o meio-fio, na tentativa de matar a ex-companheira.

O réu teria feito com o que o veículo capotasse três vezes após afirmar para a ex-companheira que “se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém”. A mulher foi resgatada em estado grave e transferia para a capital, onde passou por cirurgia.

A família da vítima, que acreditava ter sido apenas um acidente, só foi descobrir da tentativa de feminícidio quando ela recobrou a consciência e resolveu confidenciar a situação.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado e diante das evidências, o homem foi preso preventivamente no dia 13 de dezembro. Ele permanece detido e agora será levado a júri popular pelo crime de tentativa de feminicídio qualificado.

