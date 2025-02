Homem sofre disparo acidental enquanto se preparava para caçada e vai parar no PS

O peruano Gutierrez Pereira Abad, de 35 anos, foi vítima de um disparo acidental enquanto se preparava para caçar na tarde desta terça-feira (25), em uma propriedade rural na província de Iñapari, no Peru, que faz fronteira com o Brasil pelo município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo informações do irmão da vítima, Gutierrez estava na fazenda quando começou uma chuva fraca. Ao avistar vários animais silvestres, pegou rapidamente a espingarda e tentou se aproximar. No entanto, acabou escorregando, e a arma caiu no chão, disparando acidentalmente contra sua perna. O tiro causou uma fratura no fêmur.

Devido à gravidade da lesão, o irmão de Gutierrez, com a ajuda de moradores da região, improvisou uma padiola para transportar a vítima até um carro. O veículo conseguiu atravessar a fronteira e levou o ferido até a Unidade Mista de Assis Brasil. De lá, ele foi regulado pela Secretaria de Saúde do Acre e encaminhado, em estado grave, ao pronto-socorro de Rio Branco, onde aguarda novas avaliações e procedimentos cirúrgicos.