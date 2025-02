Homem tem as duas pernas amputadas após queimar mão em frigideira

O escalador Max Armstrong, de 40 anos, acampava com amigos no Colorado (EUA), no início de dezembro de 2024, quando sofreu queimadura no polegar ao retirar uma frigideira do fogo. O pequeno ferimento, que parecia inofensivo, evoluiu de forma inesperada, obrigando-o a amputar as duas pernas para sobreviver.

Segundo o depoimento dele e de amigos ao site de financiamento coletivo GoFundMe, Max não deu importância à queimadura no momento, apenas higienizando a região atingida. Dois dias depois, porém, o tornozelo esquerdo do escalador começou a inchar.

Sinais de uma infecção grave

Max ainda estava acampado quando percebeu que as unhas dos pés ficaram roxas e, durante a noite, ele teve uma espécie de delírio febril. O grupo de escalada decidiu descer da região montanhosa e levar o amigo até um hospital.

Eles suspeitaram que Max estivesse sofrendo infecção generalizada, com risco de vida. No hospital, os médicos confirmaram o diagnóstico, atribuindo o quadro à infecção pela bactéria Streptococcus do grupo A. Acredita-se que ela entrou na queimadura antes que o escalador pudesse limpá-la.

Naquela mesma noite, Max entrou em coma induzido, permanecendo desacordado por seis dias.