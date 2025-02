Horário da rodada final do Sul-Americano Sub-20 faz lembrar “roubo” da Copa do Mundo de 78

A Conmebol revelou, nesta sexta-feira, os horários dos jogos da quinta e última rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20, a ser realizada domingo, em Caracas, na Venezuela. O Brasil, líder da fase, joga às 18h30min com o Chile, enquanto a Argentina entra em campo às 21h30min frente ao Paraguai. Com isso, os argentinos saberão o resultado que vão precisar para conquistar o título.

Após quatro rodadas, Brasil e Argentina somam dez pontos cada, mas o time de Ramon Menezes está em primeiro lugar por causa do saldo de gols (4 a 3). A situação lembra muito o que aconteceu na Copa de 1978, disputada na Argentina. Na segunda fase, apenas o campeão de cada uma das duas chaves iria para a final. Brasil e Argentina estavam no mesmo grupo. Na primeira rodada, os brasileiros venceram o Peru por 3 a 0, enquanto os argentinos passaram pela Polônia por 2 a 0. Na segunda rodada houve empate sem gols entre Brasil e Argentina. Na última rodada, o Brasil jogou primeiro e bateu a Polônia por 3 a 1. Os argentinos, que precisavam de uma vitória por quatro gols de vantagem, venceram por 6 a 0, foram para a final e conquistaram o primeiro mundial com vitória sobre a Holanda por 3 a 1.