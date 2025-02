Horóscopo 2025: confira a previsão deste domingo para seu signo

Você corre um risco maior de conflitos e mal-entendidos neste domingo. Tensões serão passageiras, no entanto, podem abalar o casamento e a vida familiar. Em compensação, novas relações chegarão com tudo e serão promessa de acabar com algumas frustrações. Aproveite o domingo para renovar o ambiente social.

Touro (21/04 – 20/05)