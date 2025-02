Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

O PARADOXO DO PODER

Data estelar: Lua míngua em Aquário.

Aqueles que saem por aí disseminando crises e assustando as pessoas são aqueles que não saberiam como administrar uma crise e que, também, vivem interiormente assustados pela perspectiva de um dia o mundo descobrir que têm tanto medo, que desconhecem totalmente algo tão simples quanto é o amor mutuo, o respeito, a tolerância e a generosidade.

Veja-se o caso do atual governo dos Estados Unidos, que dia a dia fica produzindo crises políticas, jurídicas, sociais e econômicas no mundo inteiro, e se comporta assim porque tenta evitar ser surpreendido por alguma crise que ele mesmo não tenha produzido, e apesar de ser o país com o maior poderio militar do planeta, escolheu como inimigos principais aquelas pessoas vulneráveis, sem outra arma ofensiva que a de buscar sua própria identidade sexual.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É insondável a profundidade do que sua alma anda experimentando, por isso, procure não entender tudo, mas praticar a entrega confiante de que a vida sempre encontra o melhor caminho para tudo e para todos. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Desde sempre e para sempre as pessoas são complicadas, e lidar com elas para tentar fazer com que se reúnam em torno de um objetivo em comum é mais complicado ainda. Porém, essa é uma briga boa para você se envolver.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Por pior que tenha sido o erro que você cometeu, ainda assim há conserto, mas é fundamental que você evite se julgar com severidade, porque isso não apenas não ajudará como também atrapalhará o bom andamento de tudo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há muita mais vida para sua alma experimentar, por isso, nada do que estiver aporrinhando você há de crescer ao ponto de sua alma não conseguir enxergar mais a perspectiva que está além dos perrengues do dia a dia.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Que a vida, com seus mistérios, nos protege o tempo inteiro, essa é uma questão sobre a qual não deveria haver dúvida alguma. Nenhuma dúvida tampouco deveria haver sobre que, às vezes, a proteção da vida parece castigo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O valor das pessoas com que você se relaciona, e que servem de referência para suas emoções e ideações, é também o valor que sua presença tem no mundo. É nos relacionamentos que a gente se valoriza, ou não.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Muitas potencialidades se abriram para você neste momento, e não será possível cultivar todas, portanto, é preciso você se dedicar a selecionar o que seja de seu verdadeiro interesse, e descartar o que distrair.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Tudo que você deseja e muito mais ainda, porém, só falta você reconhecer se todos os desejos que você deseja merecem ser realizados, ou se não teria chegado a hora de sua alma ser mais seletiva a respeito dos desejos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há um vazio existencial que não pode ser preenchido às pressas, com qualquer experiência, precisa ser vivido com intensidade, mesmo que seja incômodo, para nele conceber o que você deseja para seu futuro.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tudo é negociável, menos os princípios da alma, porque sem esses você ficaria à deriva, sem rumo, sem propósito de vida. Os princípios da alma são subjetivos, porém, não por isso deixam de ser reais.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Consolide seus interesses, mas cuide para que, ao fazer isso, você não atropele os interesses legítimos das pessoas com que se relaciona, porque aí, em vez de fazer o certo, você provocaria conflitos inúteis.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tomar iniciativas é muito bom, mas não quaisquer umas, porque sem discernimento você correria o risco de enfiar os pés pelas mãos. Selecione as iniciativas que aproximariam você bem devagar de suas pretensões.