Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

PROPÓSITO DE VIDA

Data estelar: Lua Cheia começa a minguar em Virgem.

Tua consciência precisa o tempo inteiro resolver a difícil equação de existir simultaneamente projetada ao mundo exterior, envolvida no jogo da civilização, e nele desempenhando papéis genéricos, com os quais não necessariamente sente vocação alguma, e também projetada ao mundo interior, invisível, porém, não menos real por isso, da alma, que está envolvida no jogo do organismo colossal que chamamos de Universo.

Aquilo que chamamos de propósito de vida é exatamente isso, como a consciência que somos resolve essa equação enquanto respira entre o céu e a terra, e apesar de o processo ser o mesmo para todos os humanos, cada um de nós o desempenha de acordo às proporções cosmogônicas de que somos feitos, objetiva e subjetivamente, os rios de vida que animam o infinito e o infinitesimal simultaneamente.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

São tantas as potencialidades que se apresentam nesta parte do caminho que a alma fica meio atordoada, não sabendo bem o que escolher. Sim! As escolhas são inevitáveis, porque o dia continuará tendo vinte e quatro horas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Necessitando passar bons momentos e se divertir de alguma maneira, evite buscar situações sofisticadas que requeiram grandes gastos, mas, ao contrário, lance mão de tudo que estiver ao seu alcance. Muita coisa boa.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aquilo que você guarda em segredo é aquilo que orienta seus passos e atitudes. Você não precisa confessar absolutamente nada, você tem direito ao segredo, mas você nunca deve ocultar de si a verdade verdadeira.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A mente costuma ser um tropel de cavalos desbocados que parece impossível dominar, mas se o ser interior que você verdadeiramente é assumir a condição de pensar somente o que tem intenção de pensar, aí muda tudo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se você se preocupa com suas finanças, é assim que elas piorarão. Procure tomar uma atitude leve em relação a esse tema sem, no entanto, ser tão despreocupada que sirva para você gastar mais do que está disponível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Apesar das dúvidas e dilemas que atormentam você e que produzem insegurança, ninguém conseguirá ver isso em sua aparência, o que representa uma vantagem, já que dá para você continuar em frente apesar de tudo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Um pouco de silêncio e distanciamento fará muito bem a você agora, porque o barulho que as pessoas fazem distrairia dos assuntos que merecem maior reflexão, pois, daqui a pouco, você precisará tomar atitudes a respeito.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As pessoas ajudam, as pessoas atrapalham, uma coisa é certa, seria impossível você prescindir de todas elas e assumir todo o trabalho que precisa ser feito. Portanto, se muna de boa vontade e normalize a sociabilidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A mente lança ao futuro muito mais do que um dia seria capaz de realizar. Isso é algo que você precisa esclarecer, para não ficar perdendo tempo se entusiasmando com todas as ideias que surgem. Melhor isso não.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nós não somos apenas o resultado do que nos aconteceu no passado. Nós também somos o resultado do futuro que se encontra ao nosso alcance, e que em certos momentos, como agora, conversa com a nossa consciência.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A desconfiança planta sementes estranhas na alma, e essas, mesmo não parecendo importantes, acabam produzindo distorções muito marcantes nos relacionamentos. Combata a desconfiança com compreensão sábia e amorosa.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Cada atitude que você toma, cada sentimento que atravessa seu coração, cada pensamento que você pensa, todas são sementes que se agregam à construção do destino. O processo é muito complexo e merece sua atenção.